بالفيديو | استقبال المعتقل محمد يوسف حمود في مطار بيروت بعد 23 سنة في السجون الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2023 - 16:20

بالفيديو | استقبال المعتقل محمد يوسف حمود في مطار بيروت بعد 23 سنة في السجون الاميركية

منذ 2 ساعة 13 June، 2023
المعتقل محمد يوسف حمود
تقارير مصورة - لبنان

استقبال المعتقل محمد يوسف حمود في مطار بيروت بعد 23 سنة في السجون الاميركية

المعتقل محمد يوسف حمود

المعتقل محمد يوسف حمود

المصدر: بريد الموقع

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