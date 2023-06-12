مواكبة | الاحتلال الصهيوني يواصل اعتداءاته في الضفة..والمقاومة بالمرصاد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شبابين صباح اليوم الاثنين 12 حزيران/ يونيو 2023، عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع اندلاع اشتباكات مُسلحة مع مقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد المجيد وقتيبة حمايل عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت فجر اليوم عدة مدن ومناطق من مدينة نابلس.

وأظهر مقطع فيديو، لقوات الاحتلال أثناء تواجدها في حوش العطعوط بالبلدة القديمة بنابلس واندلاع مواجهات.

إصابة شاب بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال بلدة الزبابدة بجنين



ومن جهة ثانية أصيب شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز السام، فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الزبابدة جنوب جنين، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصارد محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الزبابدة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل، والمنشآت الزراعية، عرف من أصحابها حسام وعبد الله الصانوري.

وأضافت أن مواجهات أخرى اندلعت في رمانة غرب جنين.

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية زيتا شمال طولكرم

وفي بلدة زيتا شمال طولكرم بالضفة الغربية اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال “الإسرائيلي”، حيث أطلق الشبان المفرقعات النارية تجاه جنود الاحتلال “الإسرائيلي”، فيما رد الجنود بإطلاق قنابل الغازل المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات في المواجهات المندلعة في البلدة.

كتيبة نابلس تشتبك مع قوة صهيونية بنابلس وتؤكد أن سلاحها مُشرع في كل الساحات

أعلنت سرايا القدس – كتيبة نابلس، اليوم الاثنين 12/6/2023، تمكن مجاهديها الأبطال من التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال “الإسرائيلي” التي اقتحمت البلدة القديمة بنابلس بالضفة المحتلة، من عدة محاور.

وقالت سرايا القدس – كتيبة نابلس: “تمكن مجاهدونا من استهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة وخوض اشتباكات عنيفة معها على أكثر من محور.”

وأكدت سرايا القدس – كتيبة نابلس على أن جهادها مستمر وسلاحها مشرع في كل الساحات.

زوارق الاحتلال تُطلق الرصاص تجاه مراكب الصيادين شمال القطاع

واستكمالاً لمسلسل الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني طالت ايضا هذه الاعتداءات قطاع غزة، حيث أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، وأجبرتهم على الانسحاب من البحر.

وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال يوميا مهاجمة الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

المصدر: وكالات فلسطينية