الرئيس الأوكراني ونظيره البولندي يناقشان أجندة قمة “الناتو” المرتقبة في فيلنيوس

أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي محادثة مع نظيره البولندي أندجيه دودا، ناقشا خلالها قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في فيلنيوس، في تموز/يوليو المقبل.

وقال زيلينسكي في قناته على “تيليغرام”: “أنهينا محادثة متقدمة ومثمرة كما هو الحال دائما مع أندجيه دودا. ناقشنا توقعاتنا من قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس. نحن نتفهم أهمية خطوات الحلف القوية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا”.

وأشار زيلينسكي إلى أنه ممتن لبولندا ورئيسها لدعمهما في تعزيز الدفاع الأوكراني، وكذلك “لموقفها القوي والحازم”. وأضاف أنه ناقش أيضًا مع دودا الاحتياجات “الإضافية” للقوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات البولندية أن الجمهورية تعتزم أن تصبح مركزا ماليا لجمع الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للحلف في قمة “الناتو” في يوليو بفيلنيوس. كما أشار إلى أن القوات الأوكرانية تشعر بخيبة أمل لأن أوكرانيا لم تتلق بعد إجابة إيجابية واضحة حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وذكرت تقارير إعلامية أن أوكرانيا وحلفاءها يخططون لعقد قمة عالمية بشأن تنفيذ “صيغة السلام” الأوكرانية قبل اجتماع قادة “الناتو” في فيلنيوس، الذي سيعقد في 11-12 تموز/يوليو.

المصدر: وكالات