فرنجية : لليوم ندعو الى حوار شامل او الى أي حوار ثنائي يؤدي الى الحوار الكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2023 - 20:22

فرنجية : لليوم ندعو الى حوار شامل او الى أي حوار ثنائي يؤدي الى الحوار الكامل

منذ 38 mins 11 June، 2023
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