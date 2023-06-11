فرنجية : لليوم ندعو الى حوار شامل او الى أي حوار ثنائي يؤدي الى الحوار الكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2023 - 20:22
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الإمام السيد علي الخامنئي يزور معرض المنجزات النووية الإيرانية في طهران ويلتقي عددًا من العلماء والخبراء النوويين
الإمام الخامنئي: خلق الأعداء لنا تحديًا نوويًا لمدة 20 عامًا لأنهم يعرفون أن الصناعة النووية هي مفتاح التقدم في البلاد
الإمام الخامنئي: لا نريد صنع سلاح نووي بسبب عقيدتنا وإلا لما تمكن الأعداء من إيقافنا كما لم يوقفوا تطوراتنا النووية
الإمام الخامنئي: ينبغي الحفاظ على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الضمانات
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو إجراء استراتيجي هدفه رفع الحظر الأميركي عن البلاد
نائب الأمين العام لحزب الله: كتلة الوفاء للمقاومة ستشارك الأربعاء في جلسة انتخاب الرئيس وستصوت للوزير سليمان فرنجية
الشيخ نعيم قاسم: لقد اختاروا مرشحًا سموه مرشح التقاطعات وهذا يعني أنه مرشح اللحظة المؤقتة وليس مرشح البرنامج والصفات
الشيخ قاسم: الرئاسة ليست لتصفية الحسابات والاستقواء بل للإنقاذ وقد اخترنا المواصفات ولم نقبل المواجهة والنكد والاستئثار
النائب محمد رعد: ندعو الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى عدم التلهي بطروحات تقسيمية لا أمل بتحقيقها ولا موجب لها
النائب حسين الحاج حسن: التقاطع على شخص لغايات سياسية يؤدي إلى مزيد من الاستعصاء الرئاسي
النائب علي فياض من كفرشوبا: المقاومة حاضرة في إطار قواعد الردع التي فرضتها وكرستها لحماية أمن وسيادة لبنان
الشيخ أحمد قبلان: معركة رئاسة الجمهورية سيادية ووطنية بامتياز ورئيس بختم أميركي ممنوع والتضحية من أجل لبنان لا حدود لها
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه حاجز لجيش العدو قرب مستوطنة شافي شمرون غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
قوات العدو تقتحم بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة وتعتقل 3 فلسطينيين
إعلام العدو: إصابة 19 جنديًا بجروح مختلفة جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم في صحراء النقب
حركة حماس: نحمل العدو مسؤولية إشاعة الجريمة في الأراضي المحتلة عام 48 وندعو أهلنا إلى حماية السلم الأهلي والوحدة
سانا: استشهاد مواطن سوري وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الأميركي خلال عملية إنزال جوي في ريف الحسكة الجنوبي
تجدّد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم بعد ساعات من انتهاء الهدنة الإنسانية
الدفاع التركية تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار وقع في مصنع للصواريخ والمتفجرات على أطراف العاصمة أنقرة
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية فشلت في شن هجوم على سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود
الكرملين: لا شروط مسبقة للمحادثات مع كييف لكننا لا نرى أي أساس ولو ضعيف لبناء الحوار معها
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يقلد وسام النجمة الذهبية لعدد من العسكريين المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا
الجيش الباكستاني: مقتل 3 من جنودنا و3 مسلحين في اشتباكات في منطقة ميران شاه في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد
التلفزيون الصومالي: مقتل 19 عنصرًا من حركة الشباب بعملية مشتركة بين المخابرات الصومالية وشركاء دوليين جنوب شرق البلاد
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيقدم 100 مليون يورو إلى تونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية
محافظ البحر الأحمر: البحث جار عن 3 سائحين بريطانيين مفقودين جراء حريق شب في مركب في مدينة مرسى علم المصرية
تعليق مهام حاكم المصرف المركزي النيجيري وتوقيفه في إطار تحقيق حول أدائه وإصلاحات مخطط لها في القطاع المالي
قتيل و3 جرحى في إطلاق نار جنوب العاصمة السويدية ستوكهولم والشرطة تلقي القبض على المنفذَيْن
مقتل شخصين إثر تحطم مروحية صغيرة في منطقة جبلية في ولاية أريزونا الأميركية
فرنجية : لليوم ندعو الى حوار شامل او الى أي حوار ثنائي يؤدي الى الحوار الكامل
منذ 38 mins
11 June، 2023
فرنجية
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