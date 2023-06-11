فرنجية : يتقاطعون على السلبية والالغاء ومن ثم يعودون الى الخلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2023 - 20:22

فرنجية : يتقاطعون على السلبية والالغاء ومن ثم يعودون الى الخلاف

منذ 53 mins 11 June، 2023
أخبار موقع المنار

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