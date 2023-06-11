المفتي قبلان: أصابع الطبخة الأميركية المسمومة مكشوفة.. ومعركة رئاسة الجمهورية سيادية بامتياز

أشار “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان أن “موضوع رئيس الجمهورية كبير وخطير وبحجم سيادة لبنان”، ولفت الى انه “لا يمكن تمرير انتخاب رئيس جمهورية غير ميثاقي وإلى الأبد”.

وقال المفتي قبلان إن “أصابع الطبخة الأميركية المسمومة مكشوفة ورئيس بختم أميركي ممنوع”، وأكد ان “الدفاع عن استقلال لبنان السياسي بحجم الدفاع عن وجود لبنان، والإصطفاف السياسي الجامع للتناقضات مريب جداً ويضع البلد ضمن خيار غير ميثاقي وخطير على لبنان، ومن قاد انتفاضة 6 شباط وأسقط 17 أيار لينقذ لبنان سيسقِط بمجلس النواب أي 17 أيار بالنسخة الملونة”.

ولفت المفتي قبلان الى ان “من حرر لبنان وهزم إسرائيل ويهزمها كل يوم وأحاط لبنان بأكبر قوة دفاع وطني استراتيجي بوجه تل أبيب والمشروع التكفيري الأميركي، لن يسمح لتل أبيب (بنسخة اللعبة الأميركية) إعادة السيطرة على موقع رئاسة جمهورية لبنان، واللعبة الشخصية لدى البعض تفضح الكثير من المخفي”.

وشدد المفتي قبلان على ان “طعن ظهر المقاومة بنسخة الثنائي الوطني أمر خطير وكبير ومعروف التفاصيل، ومعركة رئاسة الجمهورية سيادية ووطنية بامتياز”، وأكد “لن يمر قطوع الرئاسة دون حماية الشراكة الوطنية، والسلم الأهلي ضرورة وجودية للبنان، وحماية مشروع الدولة المركزي بحجم حماية لبنان والتضحية السياسية وغيرها من أجل لبنان لا حدود لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام