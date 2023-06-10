كتيبة جنين تصدر بياناً في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد المؤسس جميل العموري

أكدت كتيبة جنين اليوم السبت 10/6/2023 في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد المؤسس جميل العموري ان اغتيال القائد جميل العموري لن يوقف مسيرة الاشتباك المقدس التي أعلنها الشهيد بكلماته ورصاصاته وسارت على عهده كتيبة جنين، والتي جددت الدماء في ساحات وميادين المواجهة لضرب العدو بكل قوة والدفاع عن أهلنا وشعبنا في مدن الضفة الباسلة ومواصلة درب الجهاد على خطى الأمناء والشهداء.

وبينت الكتيبة خلال بيان لها في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد مؤسس كتيبة جنين – سرايا القدس جميل محمود العموري أن ما أنجزته كتيبة جنين من توسع وانتشار في ساحات الضفة، وتدفيع العدو ثمن اقتحامه وعدوانه في استهداف جنوده واَلياته بالرصاص والعبوات، هو ببركة دماء الشهيد القائد العام لأركان المقاومة طارق عز الدين، والشهيد جميل العموري ومن بعده: عبد الله الحصري وأحمد السعدي وعبد الرحمن ونضال خازم وفاروق سلامة ومحمد السعدي ونعيم الزبيدي وغيرهم من الأسرى والمجاهدين.

وبين ان كتيبة جنين – سرايا القدس، إذ نستحضر ذكرى المجد والشهادة وارتقاء القائد جميل العموري بعد أن أرسى وأسس كتيبة جنين التي قدمت واجبها في تجديد معركة الاشتباك مع العدو، وصارت مثلاً يحتذى في كل الساحات.

وتمر اليوم الذكرى الثانية لاستشهاد القائد مؤسس كتيبة جنين – سرايا القدس جميل محمود العموري، واستشهاد الملازم أدهم عليوي والنقيب تيسير عيسة إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة في شارع الناصرة قرب مقر جهاز الاستخبارات العسكرية.

فيما يلي البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن كتيبة جنين – سرايا القدس

في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد المؤسس جميل العموري

دماء قادتنا وهج الانتصار القادم

تمر اليوم الذكرى الثانية لاستشهاد القائد مؤسس كتيبة جنين – سرايا القدس جميل محمود العموري، واستشهاد الملازم أدهم عليوي والنقيب تيسير عيسة إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة في شارع الناصرة قرب مقر جهاز الاستخبارات العسكرية.

إننا في كتيبة جنين – سرايا القدس، إذ نستحضر ذكرى المجد والشهادة وارتقاء القائد جميل العموري بعد أن أرسى وأسس كتيبة جنين التي قدمت واجبها في تجديد معركة الاشتباك مع العدو، وصارت مثلاً يحتذى في كل الساحات.

إن اغتيال القائد جميل العموري لن يوقف مسيرة الاشتباك المقدس التي أعلنها الشهيد بكلماته ورصاصاته وسارت على عهده كتيبة جنين، والتي جددت الدماء في ساحات وميادين المواجهة لضرب العدو بكل قوة والدفاع عن أهلنا وشعبنا في مدن الضفة الباسلة ومواصلة درب الجهاد على خطى الأمناء والشهداء.

نؤكد أن ما أنجزته كتيبة جنين من توسع وانتشار في ساحات الضفة، وتدفيع العدو ثمن اقتحامه وعدوانه في استهداف جنوده واَلياته بالرصاص والعبوات، هو ببركة دماء الشهيد القائد العام لأركان المقاومة طارق عز الدين، والشهيد جميل العموري ومن بعده: عبد الله الحصري وأحمد السعدي وعبد الرحمن ونضال خازم وفاروق سلامة ومحمد السعدي ونعيم الزبيدي وغيرهم من الأسرى والمجاهدين.

نتقدم بالتحية والإجلال لشهدائنا الأبرار وعوائلهم الكريمة الذين قدموا فلذات أكبادهم على طريق القدس، ونعاهدهم على استمرار نهج أبنائهم الذين خطوه بدمائهم الطاهرة، ونبعث تحية الصمود والتحدي لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال الذين هم عنوان الصمود والصبر لشعبنا حتى النصر بإذن الله.

جهادنا ماض حتى القدس

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

السبت 10 يونيو/ حزيران 2023م

المصدر: فلسطين اليوم