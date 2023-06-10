بالفيديو | اصطدام طائرتين في مطار ياباني!

حدث اصطدام بين طائرتين في مطار هانيدا بطوكيو، صباح اليوم السبت، مما أدى إلى إغلاق مؤقت لأحد المدارج الأربعة.

ووقع الحادث على ممر لسيارات الأجرة في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، ولم يتم الإعلان عن أي إصابات.

وبحسب الوزارة وإدارة الإطفاء في طوكيو، فإن الطائرتين المعنيتين كانتا تديرهما الخطوط الجوية التايلاندية وشركة إيفا إيروايز التايوانية.

وقال راكب كان على متن رحلة طيران إيفا للصحفيين، إنه حدث “ارتطام” أثناء انتظار الطائرة المغادرة، مشيرا إلى أن “جزءا من جناح طائرة الخطوط الجوية التايلاندية تحطم”.

وكان حوالي 260 راكبا والطاقم على متن طائرة الخطوط الجوية التايلاندية، بينما كان حوالي 200 على متن طائرة إيفا إيروايز، وفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

ولاحقا، أعيد فتح المدرج A، الذي يبلغ ارتفاعه 3000 متر، فيما تسبب ذلك بتأخر بعض الرحلات الجوية.

المصدر: وكالات