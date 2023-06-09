مدمرة بريطانية ترافق سفنا حربية روسية

أعلنت البحرية البريطانية في بيان أن المدمرة البريطانية HMS Defender رافقت ثلاث سفن حربية روسية أبحرت بالقرب من المياه الإقليمية البريطانية.

وجاء في بيان نشر يوم الجمعة على موقع البحرية الملكية البريطانية، أن “المدمرة HMS Defender راقبت مجموعة مكونة من ثلاث سفن حربية، وظلت على اتصال مع القوة البحرية الروسية وهي تواصل طريقها قرب الجزر البريطانية”.

وفقًا للبحرية البريطانية، القوة البحرية الروسية تضمنت الفرقاطة “أدميرال جريجوروفيتش” والطرادين “سافي” و “ريسيستانت”، وكانت قد أبحرت بالقرب من المملكة المتحدة.

وقال البيان “شاركت في العملية المروحية “Wildcat” الموجودة على متن المدمرة البريطانية، ومقاتلات “يوروفايتر تايفون” وطائرة دورية مضادة للغواصات من طراز “بوسيدون” وقد عملتا بالتنسيق مع المدمرة لمراقبة نشاط السفن الروسية”.

وأشار قائد “HMS Defender”، بيتر إيفانز، إلى أن مرافقة السفن في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة إجراء اعتيادي للبحرية البريطانية.

وقالت البحرية البريطانية إن عددا من السفن البريطانية شاركت في عمليات مماثلة الشهر الماضي عندما رافقت سفينتين روسيتين ــــ الأدميرال ليفتشينكو والأدميرال كولاكوف.

أشارت وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية في أكثر من مناسبة إلى أن رحلات الطائرات والرحلات البحرية الطويلة للسفن تتم وفقًا للقواعد الدولية الناظمة لاستخدام الفضاء الجوي والمائي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

المصدر: وكالة ريا نوفوستي الروسية