الشيخ يزبك: نريد رئيسا جامعا منفتحا على جميع المكونات

رأى رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن “الفراغ ما زال سيد الموقف، ومن البداية الى اليوم موقفنا واضح من هذا الإستحقاق الرئاسي، قلنا وما زلنا نردد إننا نريد الرئيس الجامع المنفتح على جميع المكونات، رئيسا لجميع اللبنانيين من دون تمييز، وصاحب موقف ومبدأ وقوة على المواجهة والصمود في وجه ما يخطط للبنان من مشاريع، ومن هذا المنطلق كان تأييدنا ودعمنا للمرشح رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية، لاننا نرى فيه هذه المؤهلات وله القدرة على معالجة جميع الملفات وخصوصا ملف النازحين السوريين وترتيب العلاقة مع سوريا وجميع الدول العربية والخليجية والمنفتح على دول العالم ما عدا العدو الإسرائيلي”.

وأكد في الخطبة التي ألقاها في مقام السيدة خولة (ع) في بعلبك، أن “الأمة لن تستسلم ولن تذل، فالقضية الفلسطينية حية بحياة الأمة مهما كانت المؤامرة وبطش الوحوش الإسرائيلية المحمية من القوى الكبرى وأمريكا في مقدمتها، ومهما كانت المخططات والمشاريع على تصفية وتغييب القضية”.

وحيا سماحته الجندي المصري على “عمليته البطولية التي نالت من جنود العدو الصهيوني واستمر بمقاومته حتى آخر طلقة وحتى استشهد، ولقد أربك العدو، وما زال يتخبط بخيبة آماله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام