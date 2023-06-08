في جنيف.. الملتقى السنوي التضامني مع عمال فلسطين

على هامش فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 من الشهر الجاري بجنيف، بحضور 5000 مندوب يمثلون 187 دول حول العالم من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، نظمت منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، في جنیف مساء الأربعاء بالتعاون والتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف ، الملتقى السنوى التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى.‌

وقد شهد الملتقى حضورا كبيرا بلغ حوالى 200 مشارك من الوزراء ورؤساء المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال وممثلي الوفود العربية وممثلين من البلدان الأفريقية والأسيوية والأوروبية ..وحضر الی جانب معالي وزير العمل اللبناني الدكتور مصطفى بيرم والوفد المرافق، الاتحاد العمالی العام فی لبنان ممثلا برئیس الوفد نائب الرئیس حسن فقیه، وعضو هیئة المكتب علي طاهر ياسين، ووعضاء المجلس التنفيذي عبد القادر فاكهاني ومحمد ابراهيم ، وعماد یاغی الذي قدم كوفية فلسطينية لسعادة فايز المطيري امين عام منظمة العمل العربية ْ مؤكدا تضامن لبنان جيشا وشعبا ومقاومة مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير ارضه والمقدسات والحصول عل كل الدعم من شرفاء الامة العربية والاسلامية .

وشهد الملتقى عدد من الكلمات لكل من المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ،و الوزير نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، وجيلبرت ف. هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية ،وكلمة فريق الحكومات،و فريق أصحاب الأعمال،ورئيس فريق العمال للدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي ،عبرت كلماتهم فى مجملها عن الاستعداد الكامل لدعم القضية الفلسطينية وإدانه الإحتلال الإسرائيلي وفضح الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والاراضي العربية المحتلة .

وأكد المتحدثون علي قرارات مؤتمر العمل العربي ومجلس إدارة منظمة العمل العربية وعلى طلب اجهزتها الدستورية المتكرر بشأن أهمية مناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والخاص بالأراضي العربية المحتلة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

وطالبوا بترجمة التقرير إلى خطة عمل وبرامج تتبناها المنظمة نحو تصحيح ظروف العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة..كما أكد المتحدثون على ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية من أنه ليس “هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية”. فلا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية تحت نير الاحتلال.

وأكد المتحدثون علی بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري، وطالبوا بوقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل..

واشاروا الی مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل ،وجنوب لبنان ، والحاجة إلى إتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى

وبالسياق، التقى عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام عماد ياغي على هامش جلسات اللجان المنعقدة في منظمة العمل الدولية في جنيف بالاستاذ محمد ابو العباس نوفل رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات في جمهوریة مصر العربية، وجرى البحث بقضايا تهم السائقين وقطاعات النقل المختلفة في العالم العربي وآليات التعاون والعمل النقابي العربي المشترك من خلال الاتحاد العربي للعاملين بالنقل عضو الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، في ضوء مقررات مؤتمره الذي عقد في دمشق مؤخرا، وبما يعود بالمصلحة العامة للسائقين والعاملين بقطاعات النقل في البلدين الشقيقين .

المصدر: بريد الموقع