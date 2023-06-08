كهرباء لبنان تخفض الرسوم الثابتة.. وتطرح تعديل سعر الصرف للاصدارات اللاحقة

أعلنت مؤسسةُ كهرباءِ لبنانَ تخفيضَ التعرفةِ لاصدارِ فواتير شهرَي كانونَ الثاني وشباطَ بنسبةِ خمسةٍ وعشرينَ بالمئةِ على الرسومِ الثابتةِ والابقاءَ على سعرِ الشطرِ الأولِ بقيمةِ عشرةِ سنتاتٍ وتخفيضَ الشطرِ الثاني الى 26 سنتا.

ولفتت مؤسسةُ كهرباءِ لبنانَ الى انَ القرارَ يأتي بعدَ مداولاتٍ معَ وزيريِ الماليةِ والطاقةِ وانخفاضِ اسعارِ المشتقاتِ النفطيةِ وانخفاضِ سعرِ صرفِ الدولار وثباتِ سعرِ منصةِ صيرفة.

وفي سياقٍ متصل قررَ مجلسُ ادارةِ المؤسسةِ مراسلةَ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ووزيرَ الماليةِ بشأنِ مسألةِ سعرِ صرفِ الدولارِ في فواتيرِ الاصداراتِ الشهريةِ اللاحقةِ لطلبِ الموافقةِ على اعتمادِ سعرِ منصةِ صيرفة فقط بدلاً من سعرِ منصةِ صيرفة زائدَ عشرينَ بالمئةِ الذي قررَه مصرفُ لبنان.

المصدر: قناة المنار