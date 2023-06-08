ابو حيدر شارك في بروكسل في إجتماع منظمة الاتحاد من اجل المتوسط: لتعزيز سياسات التجارة المستدامة والشاملة والابتكار في القدرة التنافسية

شارك المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر في اجتماع المنبر الاقليمي السادس لمنظمة الاتحاد من اجل المتوسط حول التجارة والاستثمار الذي انعقد في بروكسل، في حضور رئيسة دائرة التجارة الخارجية بالانابة زينة حركة، وقد رافقه مندوب لبنان الدائم لدى الإتحاد الأوروبي السفير فادي حاج علي، سكرتير البعثة رامي حامدي والملحق الاقتصادي سعد الله زعيتر.

وخصص الإجتماع في التوصل إلى صيغة شبه نهائية للبيان الوزاري الذي سيصدر عن الاجتماع الوزاري للإتحاد من أجل المتوسط حول التجارة والإستثمار، الذي سوف ينعقد في إسبانيا خلال شهر تشرين الأول المقبل، فيما بحث في تعديلات قواعد المنشأ في إطار الإتفاقية الإقليمية الأورو- متوسطية، والمشاريع الممولة من الإتحاد الأوروبي لدعم التحول الأخضر والرقمي المزدوج في دول البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أبو حيدر “أهمية التجارة كمحرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وضرورة تعزيز سياسات التجارة المستدامة والشاملة، ودور التكنولوجيا الرقمية والابتكار في تعزيز قدرة التنافسية التجارية، والحاجة إلى تعزيز التكامل الإقليمي في منطقة المتوسط، مما يعكس إلتزام لبنان الذي يعمل جاهدا مع الدول الشريكة في المنطقة ، لتعزيز التجارة وتحقيق التنمية المستدامة”.

وكان ابو حيدر التقى على هامش اعمال المؤتمر، مسوؤلين لدى المفوضية الأوروبية للبحث في العلاقات التجارية والإقتصادية والمالية بين لبنان والإتحاد الأوروبي، في حضور السفير حاج علي. وأثنى على “العلاقة المتينة التي تربط لبنان بالإتحاد الأوروبي، وعلى دور منظمة الإتحاد من أجل المتوسط كمنصة رئيسية للتعاون والتكامل الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، مشيدا ب”مشاركة لبنان الفعّالة في أعمال المنظمة والإستفادة من البرامج لتوفير فرص حقيقية لإنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام