بالفيديو | قوات الإحتلال تقتحم رام الله وتطلق النار على المواطنين وتوقع إصابات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ست إصابات بينها ثلاث بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة رام الله. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي منتصف الليلة، مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لهدم منزل الأسير المقدسي إسلام الفروخ.

واقتحمت عشرات الدوريات العسكرية المدينة من محاور عدة، ترافقها جرافات وشاحنات وناقلات جنود، حيث طوقت قوات الاحتلال محيط منزل الفروخ في منطقة رام الله التحتا.

وشهدت المدينة مواجهات عنيفة في نقاط عدة، تخللها إلقاء الشبان للحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين؛ خلال المواجهات التي اندلعت مع الشبان الفلسطينيين.

وذكرت مصادر صحفية، أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت عدة أحياء في مدينة رام الله، وتمركزت في منطقة “رام الله التحتا”، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان العزّل الذين خرجوا للتصدي للاقتحام.

واقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير فروخ، الموجود في مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق، وباشروا بتثبيت متفجرات على جدرانه، تمهيدا لتفجيره.

ويتهم الاحتلال الأسير فروخ المعتقل لديه منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتنفيذ عملية تفجير محطة الحافلات المزدوجة بمدينة القدس في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة العشرات.

وتم التفجير ضمن عملية مشتركة، الأولى بوضع حقيبة مفخخة في محطة للحافلات، والثانية جرت عبر دراجة نارية مفخخة، بحسب زعم الاحتلال. وصادقت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، في 10 نيسان/ابريل الماضي بالأغلبية على قرار هدم منزل فروخ.

المصدر: مواقع