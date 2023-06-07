رئيس “ندوة العمل الوطني” رفعت البدوي حيا الوقفة البطولية للمزارع إسماعيل ناصر

حيا رئيس “ندوة العمل الوطني” رفعت ابراهيم البدوي المزارع اسماعيل ناصر، وقال في بيان: “بفخر واعتزاز شاهدنا وشاهد العالم الوقفة البطولية للمزارع إسماعيل ناصر والشجاعة النادرة التي ابداها في التصدي لجرافات العدو الصهيوني واعتداءاته المتمادية على أرض وتراب الوطن في مزارع شبعا وكفرشوبا”.

اضاف: “ان اهالي كفرشوبا ومزارع شبعا سطروا اليوم ملحمة بطولية في التضحية، وبعزيمة لا تلين دفاعاً عن تراب الوطن، ولوقف محاولات العدو الاسرائيلي اليومية، الرامية الى قضم المزيد من الارض اللبنانية دون حسيب او رقيب وامام اعين قوات اليونيفيل”.

وتابع: “نتوجه بالتحية والإكبار لاهلنا في كفرشوبا ومزارع شبعا، وتخص بالتحية المزارع اسماعيل ناصر البطل، الذي تصدى لآلة العدو الاسرائيلي بشجاعة نادرة، متسلحا بايمان مطلق بقوة الحق وبثبات الموقف، مجبرا العدو على التراجع”.

واكد ان “عزيمة وارادة اهلنا في الجنوب البطل، كفيلة بردع اعتى قوة عسكرية، وان شعباً يمتلك مثل هذه الإرادة الصلبة، في الدفاع عن ارضه متمسك بالمعادلة الذهبية الشعب الجيش والمقاومة، لا بد وانه شعب منتصر، اما الاحتلال الى زوال حتمي، مهما طغى ومهما طال الزمن”.