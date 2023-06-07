عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الاقصى بحماية العدو الاسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة العدو الاسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال”.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة من العدو الاسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد.

المصدر: فلسطين اليوم