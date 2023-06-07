التحكم المروري : قتيل وجريحان نتيجة حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد زحلة المسلك الشرقي أمام أفران شمسين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2023 - 00:50

التحكم المروري : قتيل وجريحان نتيجة حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد زحلة المسلك الشرقي أمام أفران شمسين

منذ 22 mins 7 June، 2023
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