التحكم المروري : قتيل وجريحان نتيجة حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد زحلة المسلك الشرقي أمام أفران شمسين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2023 - 00:50
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الرئيس السوري بشار الاسد خلال استقباله الرئيس ميشال عون في دمشق: قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي
الرئيس الاسد للرئيس عون: اللبنانيون قادرون على صنع الاستقرار بالتوافق والحوار وليس الرهان على المتغيرات
الرئيس الاسد: كان للعماد عون دور في صون العلاقة الاخوية بين سوريا ولبنان لما فيه خير البلدين
الرئيس الاسد:لا يمكن لسوريا ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل عن بعضهما وتقارب العرب سيترك اثره الايجابي على البلدين
العماد عون: اللبنانيون متمسكون بوحدتهم الوطنية رغم كل شيء ونهوض سوريا وازدهارها سينعكس خيرا على لبنان واللبنانيين
العماد عون: سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وايمانه ببلده وجيشه وقيادته
الشيخ نعيم قاسم: الحوار هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يصل الى نتيجة في سبيل إنتخاب رئيس للجمهورية
النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك الراعي: المطلوب تخطي الشكليات واحداث خرق وهذا لا يحصل في ظل الاصطفافات الحادة
كنعان من بكركي: اضع نفسي بتصرف البطريرك بمبادرته الحوارية لانتاج رئيس للجمهورية لا توازنات تعطل بعضها
تكتل التوافق الوطني يعقد اجتماعه الاول في منزل الوزير مراد: الاصطفافات الحادة تقود الى انقسام لا يحتمله لبنان
وزير العمل مصطفى بيرم من جنيف يجدد إطلاق مبادرة "المركب الواحد" للتعاون العالمي حول البيئة والبطالة ومواكبة التطورات
قائد الجيش تفقد مكتب أمن الضاحية وفرع مخابرات بيروت وفوج التدخل الثالث: هدفنا حماية لبنان واهله بمن فيهم أهلنا بالضاحية
مدير عام الإسكان:سيكون باستطاعة اللبنانيين الحصول على قرض بـ40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألفا لذوي الدخل المتوسط
القوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية تكشف عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتاح" بحضور الرئيس الإيراني
القوات الجوفضائية الإيرانية: صاروخ "فتاح" يبلغ مداه 1400 كيلومتر وسرعته قبل اصابة الهدف حوالي 15 الف كلم في الساعة
الرئيس الايراني خلال إزاحة الستار عن الصاروخ "فتاح": قوة ايران الردعية نقطة قوة تسهم في استتباب أمن المنطقة
قائد القوة الجوفضائية الإيرانية العميد أمير علي حاجي زادة: إيران باتت واحدة من 4 دول تملك تقنية الصواريخ الفرط صوتية
الخارجية الروسية: حذرنا الأمم المتحدة سابقاً من نية وعزم كييف تفجير سد نوفا كارخوفكا في خيرسون
وزير الدفاع الروسي: كييف نفذت عملية ارهابية في محطة كوخوفكا وستكون لها عواقب بيئة خطيرة وطويلة الأمد
رئيس مجلس الدوما الروسي: من الواضح للجميع أن الناتو هو من يحارب روسيا والاوكرانيون مجرد سلعة استهلاكية لا غير
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: تطورات تدمير سد كاخوفكا في اوكرانيا لحظة حاسمة للأمان النووي
اعلام العدو: اصابة مستوطن بعملية اطلاق نار قرب غوش عتصيون جنوب بيت لحم
الجهاد الإسلامي بذكرى رحيل القائد رمضان شلح: مشروع الجهاد باقٍ وممتد ومهما بلغت التضحيات فإن النهج راسخ ولن يتبدل
المكتب السياسي لانصار الله: ندين الجريمة الوحشية التي ارتكبها النظام السعودي باقدامه على ذبح 3 شباب من ابناء القطيف
التحكم المروري : قتيل وجريحان نتيجة حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد زحلة المسلك الشرقي أمام أفران شمسين
منذ 22 mins
7 June، 2023
التحكم المروري
اوتوستراد زحلة
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