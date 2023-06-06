لقاء نقابي لبناني سوري افريقي في جنيف بحث دور النقابات في مواجهة الحصار والعقوبات

التقى رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان النقابي علي طاهر ياسين مع امين عام منظمة الوحدة النقابية الافريقية الدكتور ارزقي مزهود بحضور عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام عماد ياغي وعضو مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا الدكتور عدنان عزوز.

وتباحث المجتمعون على هامش اعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف في شؤون الحركة النقابة ووضع المنطقة ودور المنظمات النقابية في مواجهة مشاريع الحصار والعقوبات ودعم عمال وشعوب محور المقاومة.

ووجه ياسين دعوة لمزهودي لزيارة لبنان ووعد بتلبية الدعوة للاطلاع عن قرب على الوضع في لبنان ودور الاتحاد العمالي العام في لبنان والنقابات العمالية اللبنانية بالتكامل مع الجيش والشعب والمقاومة وزيارة الجنوب اللبناني والاطلالة منه على فلسطين المقاومة حيث تبنى مداميك النصر والتحرير وازالة الكيان الصهيوني المؤقت .

المصدر: بريد الموقع