بالفيديو والصور | ايران تزيح الستار عن صاروخ “فتاح” الفرط صوتي.. ما هي أبرز مميزاته؟؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2023 - 11:02

بالفيديو والصور | ايران تزيح الستار عن صاروخ “فتاح” الفرط صوتي.. ما هي أبرز مميزاته؟؟

منذ 48 mins 6 June، 2023
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ايران - عربي وإقليمي

تم صباح اليوم الثلاثاء ازاحة الستار عن صاروخ “فتاح” الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وهو أحدث إنجاز استراتيجي للقوة الجو الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتم ازاحة الستار عن صاروخ “فتاح” الفرط صوتي بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي.

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ويتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدًا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار.

ويمتلك صاروخ “فتاح” قدرات تكتيكية، نظرًا لوجود فوهة وقود صلب في المرحلة الثانية، ولديه القدرة على الوصول إلى سرعات عالية جدًا وأيضًا إجراء مناورات مختلفة داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض من أجل التغلب على جميع أنواع أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

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ويبلغ مدى صاروخ فتاح 1400 كلم وسرعته قبل إصابة الهدف 13 الى 15 ماخ  أي 13 إلى 15 مرة ضعف سرعة الصوت.

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المصدر: وكالات ايرانية

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