الوزير كلاس طلب من رياض سلامة التنحي: واجباتي الدستورية وحقي الوطني أن أشارك في جلسات الحكومة

أكد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس أن “إقالة حاكم مصرف لبنان طُرحت بشكل واضح داخل الحكومة من قبل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، باعتبار أنه طالما هناك شبهة حول الحاكم إذاً يجب أن يتنحى”.

وعن موقفه من طلب التنحي، قال كلاس في مقابلة تلفزيونية: “أطلب من الحاكم أن يتنحى، طالما الأمور واضحة ولم يعد يتبقى من ولايته شهر أو شهر ونصف الشهر”.

أضاف: “هذه الحكومة أكانت أصيلة أو في موقع تصريف الأعمال، لا يمكن أن تطالب حاكم مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف تقديم استقالته لأنها بحاجة للثلثين، لذلك كانت التهدئة مطلوبة، ولم أر أن الموضوع سيىء”.

وتابع: “كان من الأفضل للحكومة السكوت عن هذا الموضوع لأنه ليس هناك اي مخرج لا قانوني ولا دستوري في هذا الإطار”.

وأبدى تأييده “الكامل لانعقاد الحكومة والتزامه بالمشاركة وحضور اللقاءات الوزارية”.

وردا على سؤال عما إذا كان يغرد مع سرب رئيس الحكومة، قال كلاس: “هذا السرب ليس للرئيس ميقاتي، هناك دستور وأنا أؤيد المشاركة في اجتماعات الحكومة وتحمُل المسؤولية من الداخل خصوصاً عندما يكون هناك قضية وطنية مع احترامي للمقاطعين ومن لديه موقف سياسي”.

أضاف: “أنا كشخص حر واجباتي الدستورية وحقي الوطني أن أكون حاضرا على طاولة مجلس الوزراء”.

في إطار آخر، أكد كلاس أنه مع “إطفاء حكومة تصريف الأعمال شمعتها الأولى الأسبوع الماضي”، هو “غير نادم على تسلم وزارة الشباب والرياضة رغم أنه يحن كثيراً الى الصحافة والكتابة والعمل الأكاديمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام