قوات العدو الاسرائيلي شنت حملة دهم واعتقال واسعة بالضفة والقدس المحتلتين

شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من المواطنين الفلسطينيين في العديد من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ما أدى إلى إندلاع مواجهات وإصابة عدد من الشبان بالغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنًا خلال حملة مداهمات واسعة في بلدة المغير برام الله”، وأشارت الى ان “قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت بلدة المغير واقتحمت عدة بيوت واعتقلت نحو 15 مواطناً واقتادتهم إلى مراكز التحقيق”، وتابعت ان “قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب مؤيد السجدي بعد اعتقاله من منزله بمخيم عقبة جبر في أريحا”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد صابر البدن عقب اقتحام منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، والشاب فؤاد القب من منزله في بلدة دير الغصون في طولكرم، وكذلك الشاب علام كعبي عقب اقتحام منزله في قرية روجيب شرق نابلس”.

واضافت المصادر ان “مواجهات اندلعت ببلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة عقب اقتحام قوات الاحتلال، ما أدى إلى اطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع باتجاه الشبان”، واكدت ان “الشبان تصدوا لقوات الاحتلال مقتحمة لبلدة العيساوية ما أدى إلى اندلاع مواجهات، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بالغاز المسيل للدموع”.

المصدر: فلسطين اليوم