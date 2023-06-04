معلومات المنار: الموفد البطريركي سمع من السيد نصرالله استمرارًا لدعم ترشيح سليمان فرنجية والتأكيد على أهمية الحوار من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2023 - 23:46
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الإمام السيد علي الخامنئي في الذكرى الـ 34 لرحيل الإمام الخميني (قده): إيران اليوم أكثر قوّة في مواجهة جبهة الإستكبار
الإمام الخامنئي: إمامنا أحدث تغييرات غير مسبوقة على مستوى إيران والأمة والعالم ولربما في المستقبل لن نشهد لها نظيراً
الإمام الخامنئي: القضية الفلسطينية أثبتت وجودها اليوم ويصل صوتها لأرجاء العالم ويوم القدس بات في عواصم العالم
الإمام الخامنئي: آخر مساعي الأعداء كانت اضطرابات الخريف الماضي التي تمّ التخطيط لها في الغرب ودعمها ماديّاً واعلاميا
الإمام الخامنئي: الأعداء اخطأوا في معرفة الشعب الايراني العظيم الذي افشل مخططاتهم وأحذر الجميع أن يغفلوا عن كيد الأعداء
المكتب الاعلامي لبكركي: الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استقبل المطران بولس عبد الساتر موفدا من البطريرك الراعي
بيان بكركي: زيارة المطران عبدالساتر في اطار مشاورات البطريرك الراعي مع كافة الاطراف تسهيلا لاتمام الاستحقاق الرئاسي
اللقاء بين السيد نصرالله والمطران عبد الساتر حضره مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله محمد سعيد الخنسا
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: المقاومة ومحورها اليوم أمام مرحلة جديدة وهي النظر الى الامام لتحرير القدس
السيد هاشم صفي الدين: الخوف بات يغزو الكيان ومدنه ومستوطنيه ووظيفة محور المقاومة أن يبقى الخوف في قلوب كل قادة العدو
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: الحوار والتوافق ممر وحيد وإلزامي لحل أزمة لبنان
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: المرشح المستجد هو مرشح مواجهة وتحد قدّمه فريق يخاصم غالبية اللبنانيين
النائب فضل الله: المرشح الجديد لا يمكن أن يحوز على ثقة اللبنانيين أو يحظى بالغالبية النيابية المنصوص عليها في الدستور
وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى يزور دمشق ويبحث مع المسؤولين السوريين استمرار التواصل الثقافي بين البلدين
رئيس تجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط: الحل الوحيد لمعالجة الملف بجدية هو تنحية القاضي بيطار
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يزور بغداد: وجود سوريا في إطار مؤسسات الجامعة العربية يعطي أملاً متجدداً للشعوب
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقاء مع نظيره السوري: العلاقات العراقية - السورية تاريخية وعميقة
جيش العدو يفتح تحقيقًا في العملية التي وقعت السبت على الحدود المصرية وقتل فيها 3 جنود صهاينة بنيران جندي مصري
بنيامين نتنياهو يقول إن عملية الشرطي المصري خطيرة وغير مألوفة وإنه نقل رسائل واضحة إلى مصر بخصوص ما جرى
السلطات السعودية تعدم 3 معتقلين سياسيين من القطيف بزعم انضمامهم إلى "خلية إرهابية وحيازة أسلحة"
معلومات المنار: الموفد البطريركي سمع من السيد نصرالله استمرارًا لدعم ترشيح سليمان فرنجية والتأكيد على أهمية الحوار من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي
منذ 2 ساعة
4 June، 2023
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