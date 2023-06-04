الشيخ قاووق : التوافقات البتراء لا توصل لبنان إلى أي نتيجة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2023 - 19:00

الشيخ قاووق : التوافقات البتراء لا توصل لبنان إلى أي نتيجة

منذ 2 ساعة 4 June، 2023
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لبنان

إعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “المشهد مؤلم ومحزن والأزمات متتالية في مرحلة إستثنائية هي مرحلة الإنهيار، والسبيل الوحيد لإنقاذ البلد يكون بتسريع إنتخاب رئيس للجمهورية”.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة عين بوسوار بمشاركة شخصيات وفاعليات وأهال، وقال: “بالشعارات غير الواقعية سببوا أزمة الفراغ والشغور الرئاسي على مدى إحدى عشرة جلسة وبعدها بعدة شهور كانت شعاراتهم عالية السقوف وأكبر من أحجامهم وبدأوا بالتراجع عنها، واليوم الحديث عن تبديل الأسماء هو إقرار بخطأ الحسابات السابقة”.

ولفت إلى أن “طبيعة توزع الأصوات داخل المجلس النيابي تجعل الحوار والتوافق ممرا وحيدا وإلزاميا لحل الازمة”، مضيفا: “العجب ممن يقبلون الحوار مع الخارج ويرفضونه مع الداخل، وإن أي إستقواء لبناني بالعقوبات الأميركية هو فضيحة وطنية ورهان فارغ لا يفيد لبنان بل يضره، وان التلويح بالعقوبات الأميركية هدفه قطع الطريق على التوافقات الداخلية”.

وأكد الشيخ قاووق: “التوافقات البتراء لا توصل لبنان إلى أي نتيجة، لأن التوافق لا يستقيم إلا بجناحي الوطن”.

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