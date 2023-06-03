المفتي عبد الله: الملف الرئاسي لا يعالج بالكيدية.. والتهديد بالعقوبات لا يخيفنا

رأى “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله ان “التعاطي السلبي معا لملف الرئاسي اللبناني لن يعطي نتائج إيجابية تفك عقدة انتخاب الرئيس”.

وقال الشيخ عبد الله السبت إن “هذا الملف بالذات لا يعالج بطريقة كيدية وأنانية، لأننا نحن نريد رئيسا لكل الوطن ولا نريد رئيسا لطائفة أو لحزب”، ولفت الى ان “رئيس الجمهورية اللبنانية هو رئيس لكي يحمي الدستور والوطن وليس ليحمي مصالح طائفته. وأن كل مواطن لبناني معني، وله شأن في ملف الرئاسةالاولى”.

وأكد الشيخ عبد الله “لا تهديدات بالسياسية ولا عقوبات نخاف منها، لقد صبرنا وصمدنا أمام ما هو أشد فتكا من العقوبات”، واضاف “الرئيس نبيه بري الذي قاد المفاوضات الصعبة مع الأميركيين أثناء عدوان 2006، ولم يتنازل أو يساوره الشك بقوة وعقيدة المقاومة آنذاك، من المستحيل أن يقع تحت ضغط أي ملف سياسية أو غير سياسي”.

من جهة ثانية، شدد عبدالله على “ضرورة وجود موقف عربي موحد يخدم واقع الأمة ولا يتجاوز القضية الفلسطينية التي تحتاج اليوم للحضن العربي، لأن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع التنكيل والإجرام من قبل الكيان الصهيونى الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام