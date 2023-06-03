حدث اليوم | اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت عدة بلدات وقرى في الضفة.

اشتباكات في مخيم نور شمس

ففي طولكرم تصدى مقاومون بالرصاص والعبوات المتفجرة لاقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس. وأعلنت كتيبة طولكرم في سرايا “القدس” أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال خلال الاقتحام”.

ودعت مجموعات “الرد السريع” الأهالي إلى مسح تسجيلات كاميرات المراقبة لحماية المقاومين الذين اشتبكوا مع قوات الاحتلال، وقالت إنهم على ما يبدو حققوا إصابة بين الجنود.

وفي بيان سابق، أعلنت عن إصابة أحد مقاتليها برصاص قوات الاحتلال بعد إطلاقها النار على مركبة لمجموعة من المقاومين خلال تنفيذهم عملية إطلاق نار عند حاجز “نيتسانعوز”.

وفي جنين

وفي جنين، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة دوار الشهداء جنوب المدينة.

وأعلنت كتيبة جنين في سرايا “القدس” عن تنفيذ عملية إطلاق تجاه مستوطنة “ميراف” قرب بلدة جلبون بصليات كثيفة من الرصاص.

عبوات واشتباكات في قباطية

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوات متفجرة، في بلدة قباطية، واقتحم جنود الاحتلال قرية جلبون وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب: “إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت المقبرة الشرقية وشنت حملة تمشيط وتفتيش، واندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق”.

وفي الإطار نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي عربونك وفقوعة، وشنت حملات تمشيط ومداهمات.

اقتحامات

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من الخليل، وبلدة بيت أمر شمال المدينة، حيث داهمت عددًا من منازل المواطنين الفلسطينيين.

وخلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما تعرضت المنطقة الشرقية من المدينة وقرية دير شرق شمال غرب نابلس لاقتحامات ومداهمات للمنازل.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير دبوان شرق رام الله، وفتشت عدة منازل بعد مداهمتها وتخريب محتوياتها.

المصدر: موقع المنار + فلسطين اليوم