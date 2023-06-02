القاضية غادة عون: مسلسل استهداف القضاة الاوادم مستمر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2023 - 23:02

القاضية غادة عون: مسلسل استهداف القضاة الاوادم مستمر

منذ 2 ساعة 2 June، 2023
غادة عون
لبنان

قالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان: “مسلسل استهداف القضاة الاوادم مستمر. القضاة الذين يستبسلون في الدفاع عن المواطن من الذل والهوان الذي الحقه به النظام الفاسد. وبالمناسبة ها هو احدهم وكيل المدعى عليها هدى سلوم ينبري ليعتبر، انه وباخلاء سبيل موكلته، قد لقن درسا للقاضية نازك الخطيب، القاضية الشريفة التي بذلت جهدا غير مسبوق لتفكيك مافيا النافعة”.

اضافت: “لا يا حضرة المحامي الوكيل لن يمر هذا الكلام. نازك الخطيب من انزه القضاة، عملت وفق ضميرها بالاستناد الى كل ما لديها من معطيات في الملف توجب التوقيف، مع العلم ان اخلاء سبيل هدى سلوم حصل بالاكثرية وبالاستناد الى سبب شكلي لا علاقة له بالأدلة الثابتة في الملف والتي تبرر التوقيف. هنا لا بد من توجيه تحية تقدير واحترام الى القاضية انييس معتوق التي خالفت قرار اخلاء السبيل والتي تميزت دائما بامانتها لقسمها وبمواجهتها لكل الضغوط دون ان تضعف”.

وقالت عون: “شكرا نازك الخطيب وشكرا انييس معتوق. لن ينال من شفافيتكم وصدقكم اي كلام رخيص. ستشمخون دائما رافعي الرأس مدافعين عن الحق والعدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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