تقرير مصور| اسم جهاد أزعور يتنظر تبنياً علنياً وفرنسا ترى الاتفاق حوله غير كافٍ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2023 - 23:00

تقرير مصور| اسم جهاد أزعور يتنظر تبنياً علنياً وفرنسا ترى الاتفاق حوله غير كافٍ

منذ 3 ساعة 2 June، 2023
لبنان

اسم جهاد أزعور يتنظر تبنيا رسميا  … وفرنسا للراعي: الاتفاق المسيحي حول أزعور غير كاف.

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