تقرير مصور| اسم جهاد أزعور يتنظر تبنياً علنياً وفرنسا ترى الاتفاق حوله غير كافٍ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2023 - 23:00
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تقرير مصور| اسم جهاد أزعور يتنظر تبنياً علنياً وفرنسا ترى الاتفاق حوله غير كافٍ
منذ 3 ساعة
2 June، 2023
لبنان
اسم جهاد أزعور يتنظر تبنيا رسميا … وفرنسا للراعي: الاتفاق المسيحي حول أزعور غير كاف.
جهاد ازعور
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