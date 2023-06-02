جونسون يرفض تسليم الهاتف الذي استخدمه خلال جائحة كورونا

رفض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون تسليم الهاتف الذي استخدمه، خلال جائحة كورونا، إلى لجنة التحقيقات، على الرغم من أنه قد يحتوي على رسائل حول عمليات الإغلاق.

وذكرت صحيفة The Times أن جونسون اضطر إلى التوقف عن استخدام الهاتف في عام 2021 بعد أن تبين أن رقمه كان متاحا عبر الإنترنت لمدة 15 عاماً.

وبعدما سجلت بريطانيا واحدا من أكبر أعداد الوفيات بالعالم جراء جائحة كورونا، أمرت حكومة جونسون في 2021 بإجراء تحقيق بشأن استعداد البلاد للجائحة فضلاً عن استجابة قطاع الصحة العامة والاقتصاد.

وسلم جونسون أكثر من 300 صفحة مطبوعة من رسائل “واتسآب” و25 دفتر ملاحظات إلى مكتب مجلس الوزراء هذا الأسبوع بعد شهور من المراسلات مع المسؤولين، وفقا لإفادة لشاهد قدمتها إيلي نيكولسون، موظفة حكومية كبيرة.

ومع ذلك، لم يسلم جونسون الهاتف الذي استخدمه قبل أبريل 2021، وهي الفترة التي تسبق قرار فرض إغلاق عام.

والتحقيق الذي تترأسه هيثر هاليت يبحث في التعامل مع جائحة كورونا، في مواجهة قد تؤدي إلى عقوبات جنائية.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات التحقيق الأولى بشأن الأدلة الشهر المقبل. ووفقا للسجلات الرسمية، كان هناك أكثر من 226000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء.

المصدر: روسيا اليوم