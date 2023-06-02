عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم 2-6-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الجمعة 2-6-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

– حصيلة زيارة الراعي لباريس: لا انتخابات قريبًا وعودة إلى الحوار

– عميل للموساد في مطار بيروت

– إيران – مصر: بداية نهاية القطيعة

– الضغوط الغربية تُفشل المفاوضات: يد “أنصار الله” على الزناد

– 56 % من النازحين يرغبون بالعودة إلى سوريا

البناء

– برّي لن يدعو لجلسة قبل ترشيحين جديين على الأقل… وسجال رئاسي بين الراعي وقبلان

– فيصل كرامي في ذكرى اغتيال الرشيد: الفدرالية واللامركزية المالية الموسعة طريق لاختفاء لبنان

– إيران تستعيد أموالها المحجوزة في كوريا الجنوبية… والعودة للاتفاق لحلّ التخزين المرتفع لليورانيوم

اللواء

– الراعي ينضم إلى ائتلاف المعارضة والتيار

– العقوبات والواقعية وفائض القوة

الديار

– “الكباش” الرئاسي يشتدّ ويتخذ منحى طائفيًا… والتلويح بالعقوبات يرفع منسوب التوتر

– المعارضة و”الوطني الحرّ” الى إعلان مُشترك غدا… بكركي تتحرّك… وبرّي يرفض “التهديد”

– تفاهمات سياسيّة لحماية المؤسسة العسكريّة… زيادة التغذية كهربائيًا… واستنفار جنوبا

الجمهورية

– بري: ما حَدا بيهَوّل عليّي

– التنافس يشتدّ والحسم يقترب

– أيّ دولة للبنان نريد؟

النهار

– حماوة تصاعدية تستبق انطلاق “المواجهة الثنائية”

– لافروف وبن فرحان التقيا وتأييد انضمام السعودية إلى “بريكس”

– غالانت بعد التقرير عن إيران: قد نضطر للدفاع عن “أمننا”

أسرار الصحف:

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن إعلان المصرف المركزي الإيراني عن تسلم مبلغ 7 مليارات دولار كانت محتجزة في مصارف كوريا الجنوبية يؤكد مع الإعلانات المتلاحقة عن تبادل معتقلين بين إيران ودول الغرب وإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن حل ملفات عالقة وجود تقدّم حقيقي كبير في الملف النووي.

علق مرجع سياسي على خلق مناخ مواجهة شيعية مسيحية بعدما تحقق للمسيحيين بدعم الثنائي قانون انتخاب ينتخبون عبره كل نوابهم بأصواتهم تقريباً سائلاً عن الحكمة من فتح ملف الميثاقية والعددية للنقاش، وهل هذا تمهيد للفدرالية وهل صارت مشروعاً يحظى بتوافق مسيحي ما يفتح الباب لمؤتمر تأسيسي؟

النهار

علم ان الأجواء التي نقلت عن اجتماع “تكتل لبنان القوي” لم تكن حقيقية اذ ساد نقاش حاد حول اسم جهاد ازعور وتساؤلات حول دور المكتب السياسي للتيار الوطني الحر الذي يعلم عن توجهات رئيسه عبر الاعلام وكان استياء من عدم تبني ترشيح اي عضو في التكتل.

تتجه جمعية المصارف الى تأجيل انتخاباتها المقررة في تموز نظرا الى دقة المرحلة وعدم وجود حماس للترشح في ظل كلام عن عدم رغبة رئيسها بالاستمرار في موقعه وعدم توافر البديل.

نائب سابق بيروتي تربطه علاقة جيدة بالرئيس سعد الحريري ينشط على خط التوصل الى لائحة توافقية لاتحاد عائلات العاصمة وتجنيبها اي معركة في 9 الجاري.

منسق في احد التيارات الحزبية لم يكتف بترميم مكتب قاض كبير و”فرشه” بل وصل الأمر الى مساعدته في تامين حاجات بناء منزله خارج بيروت.

الجمهورية

تَبيّنَ للأوساط السياسية أنّ ما يُشاع عن نتائج زيارة مرجع غير زمني للخارج يجافي الحقيقة.

تُراهن جهة واسعة الإطلاع على أنّ التسوية الرئاسية مُنجزة خارجياً ويجري العمل على كيفية إخراجها محلياً.

نائب كسرواني بارز أبلغَ مرجعاً سياسياً أنه سيكون مؤيّداً لانتخاب الرئيس الأوفر حظاً بعيداً من الاصطفافات والشعارات.

اللواء

لا ينتظر سفراء أي تقدُّم في المسار الرئاسي ما لم توضع التفاهمات العربية – العربية حول سوريا على طاولة التنفيذ..

بعث مرجع كبير برسائل مباشرة لأطراف محلية، ويقال خارجية، تحذِّر من تجاوز خطوط معينة لجهة التعرّض مباشرة لأدائه..

تأكد عبر “الصراف الآلي” أن قبض الرواتب كان على سعر صيرفة، وتكملة لمعاش أيار، أي بنقصان كبير عن معاش الدفعة الأولى، بالنسبة للمتقاعدين والعاملين في الخدمة

المصدر: الصحف اللبنانية