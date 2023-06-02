لماذا يعاني البعض من شعور دائم بالجوع؟

يعاني العديد من الناس من شعور دائم بالجوع، ويسألون عن كيفية التخلص من هذا الشعور وما سببه.

يشير الدكتور أندريه بودزولكوف، اخصائي الغدد الصماء، إلى أن هذا الشعور غالبا ما يكون مرتبطا بالإجهاد وارتفاع مستوى هرمون الغدة الكظرية في الجسم – الكورتيزول.

ووفقا له، الوظيفة الأساسية لهرمون الكورتيزول هي تكييف الجسم مع تغير ظروف الوسط المحيط، حيث يحشد احتياطيات الطاقة للتعامل مع الإجهاد. ويساهم هذا الهرمون أيضا في عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون. كما ينفذ عددا من الوظائف التنظيمية مثل تحفيز عملية إنتاج الغلوكوز من الأحماض الأمينية في الكبد وتحلل الدهون للحصول على الطاقة ويتفاعل مع الالتهابات التي تحصل في الجسم.

ويضيف موضحا: عادة ما يظل مستوى الكورتيزول دون تغيير. لكن رد الفعل على مختلف المواقف العصيبة، يؤدي إلى زيادة إفراز الكورتيزول. يمكن أن يؤثر هذا أيضا في المظهر.

وعلامات ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول هي: ضعف المناعة؛ سوء حالة الجلد؛ أمراض الجهاز الهضمي؛ ضعف الذاكرة؛ زيادة سريعة في الوزن.

فكيف يمكن تخفيض مستوى الكورتيزول؟

وفقا للدكتور، يجب التفاعل مع السبب وليس مع العلامات. وذلك بتطبيع النوم، والتخلص من العوامل المهيجة. وللحفاظ على مستوى طبيعي لهرمون الكورتيزول يجب النوم في غرفة مظلمة تماما وهدوء تام ما لا يقل عن سبع ساعات في اليوم.

وينصح الطبيب، بالاستمتاع بالحياة والإكثار من الابتسام والضحك. كما يجب إضافة مواد غذائية تحتوي على فيتامينات مجموعة B و D إلى النظام الغذائي مثل بذور عباد الشمس والسمسم والثوم وسمك الماكريل وصفار البيض. و يمكن أيضا تخفيض مستوى الكورتيزول بتناول المواد الغنية بالبوليفينول: الكاكاو والشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر واللوز والبروكلي.

المصدر: روسيا اليوم