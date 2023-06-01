الخارجية الصينية: دول بريكس تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي في العلاقات الدولية

أكد نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو خلال اجتماع لوزراء خارجية دول “بريكس” بكيب تاون، أن دول المجموعة تتبع طريق التعددية القطبية وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.

وأوضح أن دول “بريكس” تعمل على ضمان نمو حقوق البلدان النامية وزيادة تأثيرها في الشؤون الدولية.

وقال “إننا نسير على طريق عالم متعدد الأقطاب وديمقراطية العلاقات الدولية، ونلتزم بالتعددية الحقيقية، ونعمل على زيادة صوت وتأثير البلدان النامية في الشؤون الدولية، وتعزيز إصلاح وتشكيل نظام حوكمة عالمي”.

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى جنوب إفريقيا في اليوم السابق، لحضورالاجتماع الوزاري لدول بريكس يومي 1 و 2 حزيران/ يونيو، وكان قد عقد صباح اليوم الخميس، عددا من الاجتماعات الثنائية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المحادثات في كيب تاون، ستتناول باهتمام خاص الاستعدادات للقمة “الخماسية” الخامسة عشرة المقررة يومي 23 و 24 آب / أغسطس.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية