خاص| لقاءات واعدة ومثمرة للوزير حمية في كوريا الجنوبية

على هامش مشاركته في اجتماع وزراء النقل ل 25 بلدا عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية نظيره الكوري جنوبي وون هي، حيث شكّل اللقاء بداية لتوجه مشترك بين الوزارتين في البلدين للبدء بالخطوات التمهيدية لإبرام اتفاقية ثنائية على صعيد الطيران المدني، والاعراب عن الإهتمام بالتطور التكنولوجي والإفادة منه بما يعني الوزارة.

كما التقى الوزير حمية وزيرة النقل في سنغافوره آمي خور ،وكان حديث لاستكشاف امكانية تسيير رحلات جوية للطيران المدني بين البلدين ، ودعوة لكافة الشركات الاستثمارية السنغافورية المتخصصة والمهتمة ، ولاسيما في قطاعات المرافئ والمطارات وسكك الحديد للاستثمار في لبنان.

وفي لقاء ثالث له التقى حمية وزير النقل الأندونيسي بودي كاريا سومادي حيث جرى الحديث لاستكشاف فتح آفاق التعاون بين لبنان وإندونيسيا،والتأكيد مجددا على استعدادنا لفتح ابواب قطاعات المرافئ والمطارات وسكك الحديد أمام الفرق الاستكشافية الاندونيسية وذلك بهدف اطلاق استثمارات للشركات الإندونيسية المتخصصة فيها.

لقاء مع وزير الاراضي والبنية التحتية والنقل الكوري الجنوبي : لبنان منفتح على تفعيل التعاون واستثمار الشركات الكورية في قطاعات الوزارة موضع اهتمام

لقاء الوزير حمية مع نظيره الكوري جنوبي وون هي

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في سيول، ، نظيره في كوريا الجنوبية وون هي، وتم البحث في امكانية فتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات التي تعنى بها الوزارتان في كلا البلدين.

وأكد الوزير حميه “ان القدرات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات في كوريا الجنوبية، وخصوصا في القطاعات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، يمكن للبنان الافادة منها في حال المضي بعمل مشترك بين البلدين لتفعيل التعاون بينهما”.

وأعرب حميه وون هي عن “استعداد الوزارتين للبدء في السير بالخطوات التمهيدية اللازمة لإبرام اتفاقية ثنائية على صعيد الطيران المدني بين البلدين، وذلك بهدف فتح الباب لتسيير رحلات جوية بين الجانبين اللبناني والكوري الجنوبي”.

وجدد الوزير حميه شكره لنظيره الكوري الجنوبي على الدعوة التي تلقاها لزيارة كوريا والمشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء النقل في منظمة الايكاو ، مؤكدا “ترحيب لبنان بكافة الشركات الكورية الجنوبية الاستثمارية المتخصصة في قطاعات تعنى بها الوزارة سواء على صعيد المرافئ والمطارات والنقل وسكك الحديد ومجيئها إلى لبنان للاستثمار فيه”.

لقاء الوزير حمية مع وزيرة النقل في سنغافوره آمي خور

لقاء مع وزيرة النقل في سنغافوره آمي خور : قطاعات المرافئ والمطارات وسكك الحديد مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية السنغافورية المتخصصة

والتقى الوزير حمية مع وزيرة النقل في سنغافوره آمي خور، حيث تناول اللقاء معها امكانية فتح آفاق التعاون بين البلدين على مستوى مختلف القطاعات التي تعنى بها الوزارتين في كلا البلدين.

الوزير حمية شدد امام خور على أن ابواب لبنان مفتوحة أمام كافة الشركات الاستثمارية السنغافورية المتخصصة والمهتمة ، ولاسيما في قطاعات المرافئ والمطارات وسكك الحديد ، هذا فضلاً عن البحث في استكشاف امكانية تسيير رحلات جوية للطيران المدني بين البلدين .

لقاء مع وزير النقل في إندونيسيا بودي كاريا سومادي : خطوات تمهيدية لإبرام اتفاقية ثنائية بين البلدين على صعيد الطيران المدني

لقاء الوزير حمية مع وزير النقل في اندونيسيا بودي كاريا سومادي

كما عقد الوزير حمية اجتماعاً مع وزير النقل في اندونيسيا بودي كاريا سومادي ، تناول فيه بالبحث معه في امكانية فتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات التي تعنى بها الوزارتين في كلا البلدين.

حمية وسومادي اعربا عن استعداد الوزارتين للبدء بالسير بالخطوات التمهيدية اللازمة لإبرام اتفاقية ثنائية على صعيد الطيران المدني بين البلدين ، وذلك بهدف فتح الباب لتسيير رحلات جوية بين الجانبين اللبناني والأندونيسي .

بدوره الوزير حمية أعرب أمام نظيره الأندونيسي عن ترحيب لبنان باستقبال فرق استكشافية اندونيسية متخصصة في مجال الاستثمار ، وذلك بغية استطلاعها آفاق الاستثمارات في قطاعات تعنى بها الوزارة سواء على صعيد المرافئ والمطارات والنقل وسكك الحديد.

المصدر: موقع المنار