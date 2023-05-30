حدث اليوم | قوات الاحتلال تقتحم نابلس وطولكرم ومقاومون يتصدون لها

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينتي طولكرم ونابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين، وإصابة عدد كبير من المواطنين بالغاز السام والرصاص المطاطي، واعتقال آخر.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 39 مواطناً بالاختناق بالغاز وإصابة بالرصاص المطاطي وأخرى نتيجة السقوط خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية في المنطقة “إن قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة والآليات العسكرية والجرافات وأغلقت مداخل مخيم عسكر القديم. وأفادت المصادر ذاتها، بأن قناصة الاحتلال انتشرت على أسطح المنازل في مخيم عسكر القديم وفي شارع المياه المطل على المخيم، ما أدى إلى إطلاق نار من المقاومين تجاه القوة المقتحمة للمنطقة، كما فجروا عدداً من العبوات محلية الصنع.

اقتحام مخيم نور شمس

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم، واندلعت اشتباكات مسلحة بين القوة المقتحمة ومجاهدي سرايا القدس- كتيبة طولكرم. وأفادت مصادر محلية، بإصابة جندي “إسرائيلي” إثر الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في المخيم، إذ تم نقله إلى حاجز “سناعوز” غرب طولكرم، ولم ترد معلومات عن حالته الصحية.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال استهدفت أحد المنازل بقذيفة أنيرجا خلال اقتحامها المتواصل لمخيم نور شمس بطولكرم”.

المقاومون يستهدفون قوات الاحتلال

سرايا القدس- كتيبة طولكرم، أكدت صباح اليوم الثلاثاء، أنّ مجاهديها تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس وأمطرتها بصليات كثيفة من الرصاص، والعبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري صدر عنها “في هذه اللحظات باستهداف نقاط تمركز القناصة داخل المخيم بصليات مكثفة من الرصاص ويحققون اصابات مباشرة”. وأضافت “مجاهدونا يفجرون عددا من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال التي تقوم بتدمير ممتلكات المواطنين في ساحة المخيم”.

أهالي مخيم نور شمس يهتفون لسرايا القدس- كتيبة طولكرم

وفي السياق، تجمع المئات من أهالي مخيم نور شمس بطولكرم، وهتفوا لسرايا القدس- كتيبة طولكرم عقب فشل الاحتلال باعتقال عدد منهم فجراً وانسحابها من المدينة.

وبث العديد من النشطاء، فيديو يُظهر أهالي مخيم نور شمس يهتفون لكتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس؛ عقب فشل الاحتلال باعتقالهم فجر اليوم.

سرايا القدس وأذرع المقاومة تصدوا ببسالة لجنود الاحتلال في نور شمس

هذا وأكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، أن المقاومين الأبطال من سرايا القدس وأذرع المقاومة تصدوا ببسالة لجنود الاحتلال أثناء اقتحامهم لمخيم نور شمس في طولكرم وخاضوا مواجهات مباشرة.

وقال سلمي في تصريح صحفي إن “حالة الاشتباك مع العدو مستمرة، فشعبنا لن يستسلم أمام حجم الارهاب الذي يمارسه القتلة والمجرمون الصهاينة”.

ووجه التحية للمقاتلين في طولكرم ونابلس وجنين، وإلى شعبنا الذي يحتضن المقاومة ويساندها ، ويبقي على جذوة الجهاد متقدة لا تنطفئ.

وأشاد سلمي بوحدة المقاومين وتلاحمهم وإصرارهم على استمرار المواجهة، ونؤكد أن المقاومة ستبقى أهم أولوياتنا وعلى رأس برامج واجندات عملنا، وسندفع بكل امكاناتنا في سبيل استمرارها وتصاعدها وتطويرها.

حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال خلال عدوانها على مخيم نور شمس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وفي سياق الاعتداءات المستمرة على الاقصى، اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الثلاثاء، المسجد المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن مرشدين قدموا للمقتحمين شروحات عن “الهيكل” المزعوم ، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى.

وتفرض شرطة الاحتلال تضييقات مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وكثف المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر: موقع المنار + مواقع فلسطينية