واتس آب يطلق ميزة جديدة لمكالمات الفيديو

كشفت شركة ميتا عن إطلاقها ميزة جديدة لمكالمات الفيديو لمستخدمي تطبيق واتس آب للمراسلة الفورية على نظام أندرويد.

ووفق موقع ذا فيرج المتخصص بالتكنولوجيا فإن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين مشاركة شاشات هواتفهم أثناء مكالمات الفيديو والوصول إلى جميع المعلومات التي تظهر على الشاشة أثناء التسجيل أو الإرسال.

ومن الممكن أن تتضمن المعلومات التي يمكن للمستخدم مشاركتها عبر الميزة الجديدة بيانات خاصة بكلمات المرور وتفاصيل الدفع والصور والرسائل.

وأطلق واتس آب العديد من الميزات منذ بداية العام الحالي ومنها الرسائل التي تختفي تلقائياً بعد فترة زمنية يحددها المرسل وميزة إعادة تحرير الرسائل لتفادي الأخطاء الإملائية ودعم الهواتف الذكية المتعددة.

المصدر: وكالة سانا