تقرير مصور| اسم أزعور الى الواجهة مجددا وتشكيك قواتي بنوايا باسيل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2023 - 22:10

تقرير مصور| اسم أزعور الى الواجهة مجددا وتشكيك قواتي بنوايا باسيل

منذ 1 ساعة 29 May، 2023
لبنان

رئاسيا ، اسم أزعور الى الواجهة مجددا على وقع انقسام في التيار ، وتشكيك قواتي بنوايا باسيل.

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