تقلبات الطقس في هذه الفترة هل هي طبيعية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2023 - 20:04

تقلبات الطقس في هذه الفترة هل هي طبيعية؟

منذ 1 ساعة 29 May، 2023
لبنان

تقلبات الطقس في لبنان تحير المواطنين وتقلق المزارعين ..

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