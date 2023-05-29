تقلبات الطقس في هذه الفترة هل هي طبيعية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2023 - 20:04
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قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين من المسجد الأقصى المبارك وهم عاهد الرشق وإياد بشير وأحمد جلاجل وهاشم شقير
حكومة الاحتلال الصهيوني تصادق على بناء 2915 وحدة إستيطانية جديدة في القدس المحتلة
الإفراج عن الأسير مالك هاني أبو منديل من مخيم المغازي وسط قطاع غزة بعد اعتقال دام 4 أعوام في سجون الاحتلال
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة
وكالة تسنيم الإيرانية: اعتقال خلية إرهابية من 14 شخصا على صلة بالحركات الصهيونية كان تخطط لتنفيذ اغتيالات
الرئاسة التركية: الدول الغربية تمارس ضغوطا على أنقرة لفرض عقوبات على روسيا
الدفاع الروسية: مقتل نحو 145 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة الاخيرة على محوري دونيتسك وزابوروجيه
الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين بحرينيين هما جعفر سلطان وصادق ثامر بزعم انضمامهما لخلية إرهابية
جمعية الوفاق البحرينية: إعدام النظام السعودي لشابين بحرينيين خطيئة وهو إعدام سياسي يفتقد لأبسط المعايير القانونية
جمعية الوفاق البحرينية: نتقدم بخالص العزاء والمواساة لشعب البحرين ولعائلتي الشهيدين ونسأل الله لهما الصبر والسلوان
قوى الحرية والتغيير في السودان: ندعو قيادتي القوات المسلحة والدعم السريع لتجديد وقف إطلاق النار
مقاتلات حربية تابعة للجيش السوداني تقصف مواقع تمركز لقوات الدعم السريع بشارع النيل في أم_درمان
تقلبات الطقس في هذه الفترة هل هي طبيعية؟
منذ 1 ساعة
29 May، 2023
لبنان
تقلبات الطقس في لبنان تحير المواطنين وتقلق المزارعين ..
الطقس في لبنان
طقس لبنان
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