اللجنة العليا للانتخابات في تركيا: الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.14% ومنافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو حصل على 47.86% – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 28 2023 - 23:58

اللجنة العليا للانتخابات في تركيا: الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.14% ومنافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو حصل على 47.86%

منذ 60 mins 28 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة