إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2023 - 21:14

إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا

منذ 42 mins 28 May، 2023
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