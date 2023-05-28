بعد فرز 75% من الأصوات إردوغان يتقدم بـ54.03% مقابل 45.97% لأوغلو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2023 - 21:12

بعد فرز 75% من الأصوات إردوغان يتقدم بـ54.03% مقابل 45.97% لأوغلو

منذ 2 ساعة 28 May، 2023
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