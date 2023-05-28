وسائل إعلام تركية: أردوغان يحصل على 60.83% وكمال كليتشدار أوغلو 39.17% بعد فرز 20% من الأصوات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2023 - 18:10

وسائل إعلام تركية: أردوغان يحصل على 60.83% وكمال كليتشدار أوغلو 39.17% بعد فرز 20% من الأصوات

منذ 10 mins 28 May، 2023
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