مراسل المنار: طائرات حربية معادية تخترق أجواء المنطقة الحدودية في الجنوب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2023 - 14:42

مراسل المنار: طائرات حربية معادية تخترق أجواء المنطقة الحدودية في الجنوب اللبناني

منذ 2 ساعة 28 May، 2023
أخبار موقع المنار

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