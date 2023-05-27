يوم صحي مجاني لحزب الله ولجان العمل في مخيمات صيدا في عيد المقاومة والتحرير

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله ولجنة دعم المقاومة في فلسطين وبالتعاون مع لجان العمل في المخيمات يوما صحيا تخصصيا مجانيا في مخيمات منطقة صيدا لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، شملت مخيم المية ومية (مضافة آل كعوش)، ومخيم عين الحلوة (مستشفى القدس) ومنطقة الفوار – مشاريع الهبة ( نادي الهبة الرياضي) استفاد منها 603 مريضا في اختصاصي الصحة العامة والأطفال، وتم توزيع 1694 حصة أدوية وشارك فيها 7 أطباء و24 ممرضة وممرضا و4 مسعفين.

وزار النشاط مسؤول قطاع صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر متفقدا، وأشرف على الحملة فريق من حركة أنصار الله ولجان العمل في المخيمات ورئيس لجنة مشاريع الهبة حسن شناعة وعاملون في مديرية جبل عامل الاولى في الهيئة الصحية الإسلامية.