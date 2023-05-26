الشيخ محمد يزبك مع فاعليات مسيحية في معلم مليتا

في أجواء عيد المقاومة والتحرير، قام رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك مع رجال دين مسيحيين ومسلمين من البقاع و زحلة وبعلبك وجزين و صيدا وصور بجولةٍ في معلمِ مليتا السياحي الجهادي نظمتها العلاقات العامة في حزب الله .

وشارك في الجولة وفد من مطرانية زحلة المارونية برئاسة راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض، القيم الابرشي العام وكاهن رعية مار الياس عانا الخوري ألبير سكاف، مسؤول الاعلام في المطرانية وكاهن رعية مار الياس وادي العرائش الخوري مروان الغانم، كاهن رعيتي شتوره وجديتا الخوري طوني الصقر، وفد من مطرانية الروم الكاثوليك في زحلة برئاسة ممثل المطران ابراهيم مخايل ابراهيم راعي ابرشية زحلة والفرزل والبقاع للروم الكاثوليك الاب ايلي ابراهيم ومسؤول العلاقات والإعلام خليل عاصي.

كما شارك وفد من مطرانية الارمن وحزب الطاشناق ضم نائب مطران الارمن الارثوذكس في لبنان ومطران الارمن الارثوذكس في زحلة والبقاع الارشمندريت انانيا كودجانيان، أعضاء حزب الطاشناق في بلدة حوش موس – عنجر برئاسة هاروتيون بوغوص زيتليان وأعضاء من حزب الطاشناق في زحلة برئاسة فيكان توبوزيان، وفد من مطرانية زحلة السريانية برئاسة كاهن كنيسة السيدة الاب جورج بحي ممثلا المطران مار يوستينوس بولس سفر راعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس.

وضم وفد مطرانية الروم الارثوذكس برئاسة وكيل المتروبوليت أنطونيوس الصوري كاهن رعية القديس نيقولاوس الارشمندريت ارمياء عزام، الإكسرخوس متري الحصان كاهن عيتا الفخار وجب جنين وعميق ومشغرة، المتقدم في الكهنة جورج سعدا، كاهن رعية مكسه والقرعون الأب أفرام حبتوت، كاهن قاع الريم ورعيت الأب يوسف المر، كاهن طليا وحوش بردى الأب يوحنا سكاف، كاهن رعية المعلقة – زحلة والأب تيموثاوس أبو رجيلي كاهن جديتا الشماس سلوان خوري والشماس أرسانيوس كوسا.

كما ضم الوفد المطران حنا رحمة، الاباء: بول كيروز، غسان بركات، يوسف المر، يوحنا النداف، بسام (ربلة)، عبدالله قمز وعصام كاسوحة، إليان نصرالله، جان نصرالله، رفعات نصرالله، مروان عون، ابراهيم نعم من چر جوتا ورئيس بلدية ربلة الخوري بطرس عاقوري.

وشارك أيضا، مطران ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك ايلي بشارة الحداد، مطران ابرشية صيدا للموارنة مارون العمار، مطران ابرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك جورج اسكندر، ممثل عن ميتروبوليت صيدا ومرجعيون للروم الارثوذكس المطران الياس كفوري، كاهن رعية جزين المونسنيور الياس الحلو، رئيس دير سيدة مشموشة الاب مارك سعادة، الاب طوني عون، والاب الياس ابو راشد.

كما شارك مرشح لائحة “الرسالة” للانتخابات النيابية السابقة عن المقعد الكاثوليكي ربيع عاصي، رئيس مصلحة الدائرة العقارية في زحلة يوسف ابو رجيلي وكاتب عدل زحلة ايلي نورية.

الاستقبال

وأعد للوفد استقبال رسمي عند مدخل مليتا، شارك فيه النائب رامي ابو حمدان، النائب السابق انور جمعة، رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ومسؤول منطقة جبل عامل الثانية في الحزب علي ضعون وعضو قيادة الحزب في البقاع الدكتور احمد ريا ومسؤول الانشطة الاعلامية المركزي الشيخ علي ضاهر ومدير المعلم قاسم غزال وفاعليات، على وقع عزف الفرقة الموسيقية في “كشافة الامام المهدي” لحن الترحيب.

عواضة

وبعد استراحة في صالون الشرف، القى المسؤول الاعلامي في النبطية عماد عواضة كلمة رحب فيها بالوفد في مليتا حيث “يجمعنا لبنان، في توقيت الانتصار والنصر هو الجامع والنصر كالوردة اذا فاحت شمها الجميع، وعندما انتصرت المقاومة انتصر كل لبنان وانتصر الكل”، وقال: “أيها القادمون من القلب لانكم ذاهبون الى عرس النصر، اتيتم وها وجوهكم تورق كأقحوان الجبال. هنا يفوح عطر البقاع ومشيتم الى هنا تحملون القلوب الى القلوب ليزهر هذا الوطن وحدة وارادة ونصرا وعزة وكرامة”.

الشيخ يزبك

بدوره، رحب الشيخ يزبك بكل “القيادات والشخصيات الروحية في هذا اللقاء الوطني الحاشد، هنا في مليتا ارض العزة والكرامة، هنا بين المقاومين حيث دحر العدو مهزوما خائبا”. وقال: “لبنان يمد يده للكل، وينفتح على كل العالم من موقع الندية والمساواة لا من موقع التبعية، لبنان ليس بتابع لاحد وانما قائم بأهله ومجتمعه، وهذا هو لبنان الذي نريده”.

أضاف: “نحن نريد هذا البلد لجميع اللبنانيين وجميع أهله، ونطالب ونناشد بإسمكم وبإسم الشهداء اللبنانيين أن يتنازلوا لبعضهم البعض ويلتقوا في ما بينهم، وألا يراهنوا على الخارج بل على ارادتهم وفكرهم وعلى ما لديهم من عزة وكرامة، وهذا ليس صعبا فليتنازل الاخ لأخيه ويتحاور معه من اجل اختيار رئيس للجمهورية لتنطلق مرحلة بناء هذا الوطن”.

وتابع: “كلنا نعشق أن نرى اليوم من يخرج لبنان من محنته ليكون في مقدمة دول العالم، ولا يهدد بين أبيض وأسود كما يفعلون في الدول الاخرى. يكفي لبنان ما جرى فيه وآن للبنانيين الخروج مما يخطط له الاخرون”.

واردف: “لا يمكن لنا ان ننفصل عما يجري في العالم والمنطقة، ولبنان لا يمكن له عزل نفسه من قبل ولا من بعد. ولا بد من ان يتحين اللبنانيون الفرص من اجل الخروج من هذا المأزق”.

واكد ان “ما يجري اليوم في العالم والمنطقة من خلال التفاهم والقمة العربية وما شابه، فرص يجب استغلالها لخدمة لبنان”.

وثائقي وجولة

بعد ذلك، عرض فيلم وثائقي عن مليتا “حكاية الارض للسماء”، ثم كانت جولة للوفد في المعرض العسكري الذي يضم اسلحة واعتدة عسكرية اسرائيلية غنمتها المقاومة في حرب تموز 2006.

واطلع الوفد على منطقة الهاوية التي تعكس مشهد الهزيمة الإسرائيلية في الجنوب، حيث دبابات وآليات اسرائيلية مدمرة، وسار في “المسار الجهادي” الذي كان يسلكه المقاومون “للمرابطة في ثغور المقاومة”، وتوقف عند دشمة الامين العام السابق لـ”حزب الله” الشهيد السيد عباس الموسوي التي كان يلتقي فيها مع المجاهدين أثناء توجههم لتنفيذ عمليات ضد مواقع العدو الاسرائيلي ابان احتلاله للمنطقة الحدودية.

كما كانت جولة في “الميدان” المشرف على مناطق اقليم التفاح والنبطية وصولا الى الساحل الجنوبي، ودخلوا في النفق الذي يمتد نحو مئة متر داخل تلة مليتا، وصولا الى المطل الذي يشرف على معظم قرى وبلدات اقليم التفاح – جبل الريحان. ثم كانت وقفة في متحف مليتا الذي يضم تذكارات وصورا لقادة وشهداء المقاومة وتحفا تراثية لبنانية.

وأبدى اعضاء الوفد سرورهم لوجودهم في هذه المنطقة، وفي عيد المقاومة والتحرير من أجل الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الجامعة.

بعد ذلك، عقد منبر حر في قاعة مليتا، تخللته مداخلات عن الوضع العام. ثم وزعت هدايا تذكارية عن معلم مليتا على اعضاء الوفد.

المصدر: موقع المنار - الوكالة الوطنية