مواكبة | شهيد برصاص الاحتلال جنوب الخليل.. واعتقالات في نابلس وجنين

استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بعد إطلاق النار عليه عقب محاولته تنفيذ عملية طعن قرب “كنيس يهودي” داخل مستوطنة جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال، استشهاد الشاب الذي أُصيب في محاولته تنفيذ عملية طعن قرب كنيس يهودي جنوب مدينة الخليل. وزعمت مراسلة قناة ريشت كان العبرية، بأنه تم استشهاد الشاب الفلسطيني المصاب في الخليل في أعقاب محاولته تنفيذ عملية طعن، على حد قولها.

بدوره، قال مراسل راديو كان العبري “فلسطيني حاول طعن مجموعة من المستوطنين الذين كانوا أمام الكنيس، فيما قام جندي احتياط يقطن في المستوطنة نفسها بتحييده ما أدى لمقتله”، بحسب تعبيره.

من جانبها، قالت القناة الـ14 العبرية إنه “تم تحييد فلسطيني عند مدخل كنيس يهودي، بعد تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة تانا عومريم جنوب الخليل”.

وسط اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من نابلس وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، بعد اقتحامها المنطقة الشرقية لمدينة نابلس ومحيط مخيم بلاطة في ظل اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الخاصة تسللت إلى مخيم بلاطة شرق نابلس بسيارات مدنية، حيث تم اكتشافها من قبل مقاومين واندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة.

وقالت المصادر ذاتها إن “اشتباكات عنيفة دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس”. وأوضحت أن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم بلاطة بعد اعتقال الشابين عادل أبو الليل، وابراهيم أبو علفة.

في ذات الإطار، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بلدة قباطية في مدينة جنين بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المطارد فادي زكارنة بعد اقتحامها بلدة قباطية في جنين.

مقاومون يستهدفون نقطة عسكرية لجيش الاحتلال في نابلس

مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار، مساء الخميس، باتجاه نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار باتجاه النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس. وذكرت المصادر ذاتها، أن المقاومين انسحبوا من المكان بسلام.

يشار إلى أن المقاومين يستهدفون بين الحين والأخر النقاط والحواجز التي يتجمع حوليها جنود الاحتلال، حيث يحققون ضربات مباشرة ما يوقع عن خسائر بشرية بين صفوف الجنود.

إصابة جندي “إسرائيلي” بإلقاء قنبلة باتجاه نقطة لجيش الاحتلال في الخليل

وكان مقاومون فلسطينيون، ألقوا مساء اليوم الخميس، قنبلة باتجاه نقطة لجيش الاحتلال قرب مخيم العروب في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، “بأنه تم القاء قنبلة باتجاه نقطة لجنود جيش الاحتلال في مخيم العروب، والحديث عن إصابة أحد الجنود”.

وقالت المصادر ذاتها “تمت إصابة جندي من جيش الاحتلال بجراح طفيفة جراء القاء قنبلة باتجاه نقطة عسكرية في العروب بالخليل”.

الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

هذا وأدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الآلاف من المواطنين احتشدوا فجر اليوم الجمعة في باحات المسجد الأقصى وأروقته، وأدوا صلاة الفجر فيه بالرغم من تضييقات قوات الاحتلال والحواجز المنشر على مداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وكانت دعت العديد من الهيئات والفعاليات المقدسية، المواطنين لضرورة شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للأقصى.

ويسعى المستوطنون المتطرفون من اقتحاماتهم اليومية والمتكررة للمسجد الأقصى المبارك لفرض أمر واقع جديد وتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

المصدر: موقع المنار + مواقع فلسطينية