معبر كفرتبنيت.. يومَ فتَحه مدّ التحرير – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2023 - 19:18

معبر كفرتبنيت.. يومَ فتَحه مدّ التحرير

منذ 2 ساعة 25 May، 2023

اليوم يستذكر الجنوبيون تحريرهم من رحلات الذل على ايدي العملاء والصهاينة على معبر كفرتبنيت.

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