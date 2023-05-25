فنلندا تسلم الدفعة الـ16 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الفنلندية بأنها سلمت الحزمة الـ16 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 109 ملايين يورو.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس “هذه الدفعة الـ16 للمعدات العسكرية من فنلندا إلى أوكرانيا. وتشمل معدات مضادة للطائرات والذخيرة. وبلغ قيمة المعدات العسكرية في إطار هذه الدفعة 109 ملايين يورو”.

وأضاف البيان أن القيمة الإجمالية لكل الدفعات من المساعدات العسكرية التي قدمتها فنلندا لأوكرانيا تقدر بـ 1,1 مليار يورو. وتابع أن المعلومات حول المحتوى الدقيق لهذه الدفعة وطرق ومواعيد إمداد الأسلحة لم يتم الكشف عنها.

المصدر: روسيا اليوم