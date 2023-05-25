اعلام العدو: القاء قنبلة باتجاه نقطة لجنود جيش الاحتلال في العروب والحديث عن إصابة خطيرة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2023 - 16:10
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وزير الثقافة: بعد 23 عيدا ما برح الكيان الصهيوني هو هو، أما نحن فعلينا استعادة مقومات الانتصار وأهمها الوحدة الوطنية
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في عيد المقاومة والتحرير: عيد كل مقاوم وطني شريف
المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان: الخلاصة الأبدية لمعادلة هذا البلد هي لا وطن بديلا من بلد المقاومة والتحرير لبنان
الحزب الديمقراطي اللبناني في عيد المقاومة والتحرير: هوية اللبنانيين كانت وستبقى تحمل عنوان المقاومة والدفاع عن الأرض
رئيس الوفد اليمني المفاوض في عيد التحرير: ذلك الاندحار بداية تأسيسية لهزائم متتالية لاحقت جيشا لم يكن يهزم من قبل
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو الى مؤتمر عام انتخابي في 25 حزيران المقبل
اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات خاصة صهيونية اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا وحاصرت عشرات المنازل
سقوط 10 جرحى واعتقال 12 فلسطينيا خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر فجر اليوم
قوات الاحتلال تغلق باب المغاربة بعد اقتحام 252 مستوطنا صهيونيا باحات المسجد الأقصى المبارك
إعلام العدو: إصابة جندي اسرائيلي بعد إلقاء قنبلة باتجاه البرج العسكري قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل
وزارة الأسرى: الاحتلال يعيد الأسير المريض وليد دقة الى عيادة سجن الرملة وهذا يعني أنه ماضٍ في سياسة إهمال حالته الصحية
عائلة الأسير المريض وليد دقة: نجدد المطالبة بإطلاق سراح الأسير فورا حتى يتمكن من تلقي العلاج من دون قيد
إيران تزيح الستار عن أحدث صاروخ بالستي باسم "خيبر" بمدى 2000 كيلومتر ورأس حربي بوزن 1500 كيلوغرام
وزير الدفاع الإيراني: رسالتنا للأعداء هي التصميم على الدفاع عن بلادنا وإنجازات ثورتنا ولن يستطيعوا ثني شبابنا عن التطور
وزير الدفاع الإيراني: رسالتنا للأصدقاء هي رسالة صلاح وسلام واستقرار وحماية هذه المنطقة
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي على المنشآت النووية الروسية في بيلغورود خططت له الأجهزة الأوكرانية
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: الهجوم الإرهابي على محطات الطاقة النووية كان هدفه وقف المفاعلات وتعطيل التشغيل
حاكم شبه جزيرة القرم: إسقاط 6 مسيرات أوكرانية في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة
مجموعة "فاغنر" الروسية تبدأ بتسليم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا الى الجيش الروسي بعد السيطرة عليها
الخارجية الروسية: إغلاق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ في الاول من أيلول/سبتمبر وطرد 5 دبلوماسيين سويديين
وزيرا دفاع روسيا وبيلاروسيا يوقعان وثائق تحدد إجراءات نشر أسلحة نووية غير استراتيجية في بيلاروسيا
وكالة فيتش: وضع التصنيف الائتماني للولايات المتّحدة تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب خطر تخلّفها عن سداد ديونها
اعلام العدو: القاء قنبلة باتجاه نقطة لجنود جيش الاحتلال في العروب والحديث عن إصابة خطيرة (فلسطين اليوم)
منذ 1 ساعة
25 May، 2023
عاجل
العروب
القاء قنبلة
نقطة لجنود جيش الاحتلال
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