اعلام العدو: القاء قنبلة باتجاه نقطة لجنود جيش الاحتلال في العروب والحديث عن إصابة خطيرة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2023 - 16:10

اعلام العدو: القاء قنبلة باتجاه نقطة لجنود جيش الاحتلال في العروب والحديث عن إصابة خطيرة (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 25 May، 2023
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