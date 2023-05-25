مقتل 3 أشخاص بهجوم مسلح وسط اليابان

قتلت امرأة وشرطيان بهجوم بالسلاح الأبيض وسلاح ناري، نفذه مختل في ناغانو وسط اليابان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وحسب المعلومات الأولية، فإن رجلا مسلحا ببندقية صيد وسكين هاجم منطقة مأهولة في منطقة ايبي في ناكانو باليابان، وأطلق النار مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص هما مدنيان واثنان من ضباط الشرطة.

وأفادت الشرطة أنه “قبيل الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي، ورد إليها اتصال طارئ بأن رجلا أقدم على طعن امرأة، وعندما هرعت الشرطة إلى مكان الحادث، أطلق الرجل النار من بندقية صيد، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، مبينة أن المشتبه به متحصن في المبنى الذي وقع فيه الحادث”.

وقد أصدرت الشرطة تحذيرا إلى السكان دعتهم فيه إلى البقاء في منازلهم، لأن المشتبه الذي يرتدي ملابس مموهة لا يزال مسلحاً.

المصدر: روسيا اليوم