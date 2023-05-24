النائب الحجيري: سلاح المقاومة هو الرادع الوحيد للعدوانية الصهيونية

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ملحم الحجيري “رفض الدعوات المشبوهة التي تطالب بتجريد لبنان من عناصر قوته، فسلاح المقاومة هو الرادع الوحيد للعدوانية الصهيونية التي تتربص بنا وتهددنا، وهذا السلاح هو الضامن لسيادتنا وحقوقنا وثرواتنا ومياهنا وأرضنا”.

وقال الحجيري الاربعاء “لا يراهنن أحد أن باستطاعته إعادة عقارب الزمن إلى الوراء عبر رهانات على الخارج والإستقواء به، من أجل فرض خيارات غير وطنية في الداخل، بهدف ضرب التوازنات الداخلية واستهداف المقاومة، وهي بالتأكيد رهانات خاسرة، مآلها الفشل الذريع في سلات مهملات التاريخ”.

وحيا الحجيري بمناسبة عيد المقاومة والتحرير “أبطال المقاومة الوطنية بكل فصائلها وتلويناتها، وإلى مجاهدي المقاومة الإسلامية البطلة الذين أكملوا المسيرة ونقلوا المقاومة من قوة مدافعة إلى قوة رادعة ومهاجمة”، واضاف “التحية الكبرى إلى المجاهد الأكبر سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي نعاهده بأن نبقي على وضوئنا إلى اللحظة التي يؤم بنا الصلاة في المسجد الأقصى وهي لحظة ليست ببعيدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام