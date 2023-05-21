حضور إعلامي كبير رافق المناورة العسكرية الرمزية للمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2023 - 20:52
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المقاومة الإسلامية - حزب الله تنظم مناورة عسكرية في أحد معسكراتها في جنوب لبنان بمناسبة عيد المقاومة والتحرير
مجاهدو المقاومة ينفذون عروضا عسكرية ومناورة رمزية مع محاكاة لعبور الحدود اللبنانية - الفلسطينية واقتحام احدى المستوطنات
العرض العسكري تخلله استخدام مسيرات خلال تنفيذ مهمات قتالية وتنفيذ عملية أسر جنود صهاينة ومحاكاة لتدمير الجدار الفاصل
العلاقات الإعلامية في حزب الله تعبر عن خالص شكرها وامتنانها لتلبية دعوتها لتغطية المناورة العسكرية الرمزية
السيد هاشم صفي الدين: حزب الله من خلال هذه الفعالية يؤكد الجهوزية الكاملة لمواجهة اي عدوان ولتثبيت معادلات الردع
السيد صفي الدين: نتوعد العدو بأيام سوداء لم يرَ لها مثيلاً في حال فكر في تغيير المعادلات التي صنعتها دماء الشهداء
الشيخ نعيم قاسم: كل تأخير يحصل في انتخاب رئيس للجمهورية تتحمل مسؤوليته الكتل التي لم ترفع بشكل واضح اسم مرشحها
وزير الامن الصهيوني يقتحم المسجد الاقصى المبارك بحماية من جنود العدو في وقت عقدت الحكومة جلستها بالقرب من حائط البراق
حماس تحمل الإحتلال كامل تبعات هذا الاعتداء الهمجي على القدس وتدعو إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى
منظمة التعاون الإسلامي تدين اقتحام الوزير ايتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للأقصى انعكاس لسياسة الائتلاف الحاكم بشأن تكريس ضم وتهويد القدس
الخارجية القطرية: محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى اعتداء على المسلمين حول العالم
وزير الخارجية السورية فيصل المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التونسي محمد بن البشير المهذبي لدى دمشق
الوزير المقداد: الدول الغربية تعمل على تفتيت الدول العربية وتمزيقها في محاولة إنهاء الروابط فيما بينها
المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: مهمة المجموعة البحرية 86 التابعة للجيش اثبتت هشاشة الحظر المفروض على البلاد
كنعاني: الاقتدار البحري يشكل العناصر الاساسية للقوة في كل دولة وبه تستطيع أخذ زمام المبادرة في الصعيد الدولي
وزارة الخارجية الروسية: نتيجة قمة مجموعة الـ 7 مجموعة بيانات مليئة بفقرات شائنة ذات نغمة معادية لروسيا والصين
الخارجية الروسية: زعماء مجموعة الـ 7 دعوا زعيم نظامهم في كييف إلى القمة وحولوها إلى استعراض دعائي
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف: أجهزة المخابرات الغربية والأوكرانية تحضر لهجمات إرهابية ضدي
الرئيس الأميركي يعلن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخيرة مدفعية ومركبات مدرعة
رئيس الوزراء البريطاني: استراتيجية مجموعة الـ 7 لدعم كييف تتضمن مساعدات جوية ومدفعية وصواريخ بعيدة المدى
قوات الدعم السريع في السودان تعلن التزامها التام بوقف إطلاق النار في البلاد ابتداء من مساء الإثنين
الطيران الحربي التابع للجيش السوداني يقصف مواقع تمركز قوات الدعم السريع شرقي العاصمة الخرطوم
أكثر من 717 ألف تركي مغترب يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الخارج منذ السبت
حضور إعلامي كبير رافق المناورة العسكرية الرمزية للمقاومة
منذ 53 mins
21 May، 2023
لبنان
حضور اعلامي كبير رافق المناورة العسكرية الرمزية للمقاومة.
المصدر:
قناة المنار
المقاومة
المناورة العسكرية الرمزية
جنوب لبنان
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العلاقات الاعلامية في حزب الله شكرت الاعلاميين على جهودهم لتغطية المناورة العسكرية الرمزية
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